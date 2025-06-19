Сын Даулета Турлыханова отозвал прошение о замене наказания

Сын депутата мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат отозвал ходатайство с просьбой неотбытую часть срока на штраф, заявила юрист Анна Чернова, передает NUR.KZ.

Она в сторис своего профиля в Instagram рассказала о том, что сегодня состоялось судебное заседание. Планировалось, что будет рассмотрен вопрос о замене меры наказания.

"Процесс прошел. Они отозвали ходатайство", - написала она.

На днях сообщалось, что Нурасыл Болат попросил заменить реальный срок на штраф. Заседание назначили на 19 июня.

Дело сына Даулета Турлыханова

В феврале 2023 года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября 2023 года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова. Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Но мае 2024 года уголовное дело в отношении Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом. В КУИС тогда объяснили, что приговор в отношении осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года, а пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного.

Позже по данному инциденту сделали заявление в Военном суде. Также в конце августа в МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова.

Однако позже в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. Видео прокомментировали в КУИС, заявив, что готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

Позже депутата Даулета Турлыханова спросили, могут ли у него отозвать мандат из-за нарушений его сына и знает ли он, что за нарушение правил условного отбывания срока ему могут вменить реальное заключение. Турлыханов ответил, что только избиратели могут решить, отозвать его мандат или нет.

21 октября 2024 года представитель службы пробации выдвинул ходатайство о замене условий отбывания наказания с ограничения на лишение свободы. Прокурор и юрист Анна Чернова поддержала ходатайство.

В результате суд первой инстанции постановил заменить осужденному неотбытый срок наказания - 1 год 5 месяцев в виде ограничения свободы - на лишение свободы в учреждении УИС средней безопасности. Кроме того, судья заявил о необходимости взять под стражу осужденного в зале суда.

А в декабре 2024 года Болата все же отправили в колонию - апелляционная инстанция оставила в силе решение суда о замене ограничения свободы лишением.