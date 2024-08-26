В МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова

Председатель КУИС МВД Тенизжан Джанибеков на брифинге прокомментировал ночные прогулки сына Даулета Турлыханова, которого приговорили к ограничению свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему Нурасыла Болата, которого приговорили к ограничению свободы в мае этого года, взяли на пробационный контроль только 14 августа. При этом до этой даты очевидцы замечали, что он нарушает условия ограничения, гуляя по ночам.

"По данному факту мы давали официальный комментарий: говорили, что приговор принят к исполнению 14 августа. Тем не менее за процессуальные нарушения ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - указал Тенизжан Джанибеков.

Напомним, в феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына депутата Даулета Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Даулета Турлыханова Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Нурасылу Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн. тенге.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом.

В КУИС тогда объяснили, что приговор в отношении осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года, а пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного.

Позже по данному инциденту в Военном суде сделали заявление.