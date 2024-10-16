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"Ему 21, он еще жизни не знает": депутат Турлыханов о сыне, который пошел на той, имея условный срок

Опубликовано:

Нурасыл Болат
Нурасыл Болат. Кадр из видео: t.me/egovpress

В кулуарах мажилиса депутата Даулета Турлыханова попросили прокомментировать нарушение требований условного отбывания срока его сыном – парень был на тое, передает корреспондент NUR.KZ.

"Молодой парень, пошел на день рождения. Да, я постоянно провожу беседу. Говорю, что нельзя нарушать порядок. Какой отец захочет, чтобы дети были плохими? Мы как могли воспитывали, давали советы. Но мой сын хороший.

Из-за меня или что, но за ними идет охота прямо. 21 год ему, он же может впасть в депрессию, заболеть. Кто за это ответит? Сын мой хороший, воспитанный, ему что, нельзя пойти с друзьями на день рождения? Ему нельзя общаться с друзьями? Сильно заботит его здоровье", – заявил Турлыханов.

Депутата спросили, могут ли у него отозвать мандат из-за нарушений его сына и знает ли он, что за нарушение правил условного отбывания срока ему могут вменить реальное заключение.

"Я был избран депутатом по одномандатным спискам, и только мои избиратели могут решить отозвать мандат или нет. Я как гражданин с достоинством выполняю возложенные на меня обязанности, у коллег нет претензий к моей работе. Я тружусь достойно.

21 год ему, он еще жизни не знает. Если каждый раз его лишать свободы за то, что, во-первых, вечером, в 8:30, сидел с друзьями, не пил, он вообще не пьет... но если мы чуть что будем лишать свободы, то это не воспитание", – заявил депутат.

Журналисты уточнили о Турлыханова, почему он переживает за здоровье сына.

"Все же возможно, он испытывает сильное давление. В СМИ пишут, люди комментируют, а так кто-то оправдывает, кто-то ругает, это же все влияет на него, мне его жалко. Он сна лишился. Я его не ругаю. Я сейчас больше переживаю за его здоровье", – добавил депутат.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. В КУИС на это ответили, что по данному факту вынесены предупреждения осужденному.

В феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом.

В КУИС тогда объяснили, что приговор в отношении осужденного поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа текущего года, а пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учет осужденного.

Позже по данному инциденту в Военном суде сделали заявление.

Также в конце августа в МВД заявили, что наказали виновных за ночные прогулки осужденного сына Турлыханова. Так, за процессуальные нарушения ряд виновных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако кто именно понес наказание, в ведомстве уточнять не стали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174856-emu-21-on-eshche-zhizni-ne-znaet-deputat-turlyhanov-o-syne-kotoryy-poshel-na-toy-imeya-uslovnyy-srok/

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