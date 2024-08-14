Скандал с осужденным сыном депутата Турлыханова: в Военном суде сделали заявление

Ранее сегодня в Сети появились кадры с осужденным сыном депутата Даулета Турлыханова Нурасылом Болатом. В Военном суде по этому поводу сделали заявление, передает NUR.KZ.

"Военный суд Алматинского гарнизона сообщает, что судебный акт по делу в отношении Болата Нурасыла своевременно был направлен на исполнение в ДУИС Астаны по месту его регистрации.

Письмом Службой пробации по Байконырскому району Астаны материал был возвращен без исполнения в связи с тем, что адрес не соответствовал адресу по приговору.

После чего судом проводились процедуры по установлению фактического места проживания осужденного, так как при запросе его данных указывалось два адреса, которые находятся в двух городах", - говорится в официальном Telegram-канале Военного суда.

Департамент Военного суда начал проверку по выяснению причин длительности данных процедур. Приговор по делу передан в Службы пробации по местам его регистрации в Алматы и Астане.

Ранее сегодня юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Даулета Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом, который был осужден на 2 года ограничения свободы.

В КУИС МВД РК сообщили, что приговор в его отношении поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа.

Напомним, в феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына депутата Даулета Турлыханова.

Позже юрист Анна Чернова сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор.

В ноябре 2023 года дело рассмотрела апелляционная коллегия - приговор был изменен в части суммы госпошлины снижением до 1 725 тенге. Кроме того, с сына Турлыханова взысканы расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения.

А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Даулета Турлыханова Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Нурасылу Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.