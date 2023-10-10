Пострадавшая от рук сына Даулета Турлыханова сделала заявление

Юрист Анна Чернова, ранее заявившая о нападении на нее и ее супруга со стороны Нурасыла Болата, сына депутата Даулета Турлыханова, сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор, передает NUR.KZ.

Такое заявление она сделала на своей странице в . Она отметила, что приговор еще не вступил в законную силу.

"Есть еще апелляция. Потом Верховный суд, который за единообразие применения норм закона. Я считаю, что тут нарушен закон и единообразие судебной практики. Так что еще есть шансы на пересмотр этого приговора. Будем обжаловать, как я сказала вчера", – написала юрист.

Скриншот: Facebook.com/pro.pravo.kz

Вчера Нурасылау Болату вынесли приговор в военном суде – его оштрафовали на 500 МРП – чуть более, чем 1,7 млн тенге.

Напомним, в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Димитриевич рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В июле сообщалось, что сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.