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Пострадавшая от рук сына Даулета Турлыханова сделала заявление

Опубликовано:

Нападение на юристов в Алматы
Нападение на юристов в Алматы. Кадр из видео: КТК

Юрист Анна Чернова, ранее заявившая о нападении на нее и ее супруга со стороны Нурасыла Болата, сына депутата Даулета Турлыханова, сообщила о том, что будет обжаловать вынесенный ему приговор, передает NUR.KZ.

Такое заявление она сделала на своей странице в Facebook. Она отметила, что приговор еще не вступил в законную силу.

"Есть еще апелляция. Потом Верховный суд, который за единообразие применения норм закона. Я считаю, что тут нарушен закон и единообразие судебной практики. Так что еще есть шансы на пересмотр этого приговора. Будем обжаловать, как я сказала вчера", – написала юрист.

Скриншот
Скриншот: Facebook.com/pro.pravo.kz

Вчера Нурасылау Болату вынесли приговор в военном суде – его оштрафовали на 500 МРП – чуть более, чем 1,7 млн тенге.

Напомним, в феврале младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Димитриевич рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В июле сообщалось, что сын депутата Даулета Турлыханова сбежал из воинской части. На следующий день стало известно, что его нашли.

Позже постановлением суда сын Турлыханова был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан в области воинской службы). Его арестовали на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040388-postradavshaya-ot-ruk-syna-dauleta-turlyhanova-sdelala-zayavlenie/

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