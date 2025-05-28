Судье по делу Шерзата Болата заявили отвод

Сегодня состоялось очередное заседание по делу по обвинению в убийстве Шерзата Болата. Сторона защиты подсудимого Шынасыла заявила отвод судье Ержану Жанузакову, передает NUR.KZ.

Сегодня сторона защиты подсудимого Абзала Шынасыла адвокат Ж.К. Абенов заявил отвод председательствующему судье Е.С. Жанузакову.

Как сообщили в официальном Telegram-канале Верховного суда, в соответствии с частью 11 статьи 87 УПК отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается председателем данного суда или другим судьей этого суда.

На основании данной нормы закона, отвод будет рассмотрен судьей этого же суда А.А. Беймбетовым.

Пока не сообщается о точном времени начала судебного процесса.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении. Никто из подсудимых не признал свою вину полностью.

6 мая во время судебного заседания сторона защиты заявила отвод прокурору Дане Сарсембай. Адвоката возмутили вопросы, которые задавала гособвинитель обвиняемому Дархану Аскентаю. Однако суд не поддержал отвод прокурора Даны Сарсембай.