"У народа много вопросов": адвокат сделала замечание прокуратуре по делу Шерзата Болата

В ходе сегодняшних прений адвокат семьи Шерзата Болата Багдагуль Ажигалиева заявила, что при особом контроле со стороны прокуратуры допущена потеря важных дисков и другие недочеты, передает NUR.KZ.

Адвокат семьи Шерзата Болата Багдагуль Ажигалиева, выступая сегодня во время прений, отметила, что прокуратура поддержала вменяемые подсудимым по делу об убийстве Шерзата Болата статьи.

"По нашему ходатайству о переквалификации сказали, что мы просто поддаемся эмоциям. Гособвинение против переквалификации на убийство группой лиц. Я хотела бы отметить, что с момента происшествия это уголовное дело взяли под особый контроль прокуроры. У народа появляется много вопросов, как в таком случае, при особом контроле, могли диски с негласными следственными мероприятиями быть потеряны. Как полиция может предоставлять как доказательство незаконную видеозапись? Как гособвинение в ходе исследования дела не огласило запись с видеорегистратора?" - задается вопросами адвокат.

Она спросила, почему не учли показания ряда свидетелей о том, что группа лиц избивала подростка и препятствовали оказанию помощи Шерзату.

Адвокат подчеркнула, что причиной смерти несовершеннолетнего стало колото-резаное ранение от ножа, что подтвердили два эксперта, выступивших в суде. Если бы была вовремя оказана помощь, заявила она, можно было бы спасти Шерзата, но его продолжили избивать.

"Мы считаем, это привело к быстрой смерти. Если бы они так не делали, его можно было спасти. Но подсудимые не то, что скорую не вызвали, они Нурканата (дядю Шерзата Болата Гайыпбаева - прим. ред.) и маму его избили. (...) Но органы следствия считают, что только Шынасыл виноват в смерти Шерзата, а остальные хулиганством занимались. По этому поводу мы уже ходатайство поняли, все понимаем", - отметила адвокат.

Судья Ержан Жанузаков сделал адвокату замечание, что нет необходимости говорить об этом на прениях.

"Я со стороны потерпевших хотела бы сказать гособвинению. У меня есть вопросы к прокурору Дане Сарсембай. 29 мая сказали, что прокуроры в зале суда не ответственны за действия тех прокуроров, что вели следствие", - начала адвокат.

Дана Сарсембай встала и заявила, что адвокату нужно делать замечание. Судья Ержан Жанузаков удовлетворил это требования и попросил представителя потерпевших говорить только в рамках обвинения.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Сегодня в суде начались прения. Первой выступила гособвинитель Дана Сарсембай, которая подробно описала все обстоятельства преступления, унесшего жизнь 16-летнего Шерзата Болата.

Также прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.

Адвокат семьи убитого Шерзата Болата Мейрман Шекеев выступил сегодня в суде на прениях. Он заявил о том, что в 90-е преступления были не столько жестокими, как то, что произошло с Шерзатом.