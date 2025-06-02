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"Чтобы не случилось с другими": мама Шерзата попросила дать больше 20 лет за его убийство

Опубликовано:

Гульбара Бишембиева
Мать погибшего Шерзата Болата в суде. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Представитель семьи убитого 16-летнего Шерзата Болата зачитал во время прений обращение мамы подростка к суду. В нем Гульбара Бишембиева просит дать подсудимым более 20 лет, передает NUR.KZ.

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Во время прений с обращением матери выступил представитель семьи Шерзата Болата. Он зачитал послание мамы Шерзата.

"Я желаю, чтобы ни у кого не произошло такого события и никакая мама не плакала столько, сколько я. Уважаемый суд, я очень надеюсь, что суд вынесет справедливое наказание, чтобы оно было больше 20 лет, чтобы это было уроком. Чтобы завтра это не случилось с еще одним ребенком", - попросила Гульбара Бишембиева.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Сегодня в суде начались прения. Первой выступила гособвинитель Дана Сарсембай, которая подробно описала все обстоятельства преступления, унесшего жизнь 16-летнего Шерзата Болата.

Также прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251353-chtoby-ne-sluchilos-s-drugimi-mama-sherzata-poprosila-dat-bolshe-20-let-za-ego-ubiystvo/