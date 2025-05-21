"Мы все попадем": обвиняемый в убийстве Шерзата Болата заявил, что договорился с другими

Сегодня в суде дает свои показания обвиняемый в убийстве Шерзата Болата Абзал Шынасыл. Он заявил, что взял на себя вину по договоренности с другими подсудимыми, передает NUR.KZ.

Защитник обвиняемого подчеркнул, что Абзал Шынасыл разрешил снимать его лицо, так как, по словам адвоката, ему нечего скрывать.

Абзал Шынасыл на вопрос судьи Ержана Жанузакова ответил, что признает предъявленное обвинение наполовину.

Подсудимый рассказал, что вечером 3 октября он созвонился с другим обвиняемым Нуркиясом Ильясовым и через 15-20 минут пришел в кафе "Эйфория". Туда же пришли свидетельницы по делу Нурбекова и Жаксыкелди, подъехал подсудимый Шынгыс Белгожаев, а за ним - Нурбол Токтаубаев с несовершеннолетним. Они все сидели за столом, но потом Токтаубаеву поступил звонок.

В 12 ночи, когда кафе закрывалось, по словам Шынасыла, ему позвонил Азамат Токтаубаев и сообщил, что друга его брата избили у магазина "Камажай". Тогда компания села в Mercedes.

Абзал Шынасыл рассказал, что задержался в кафе "Эйфория", так как его интересовало это место для проведения будущей свадьбы, и получил сообщение от Даны Жаксыкелди о начавшейся у магазины драке в дороге. По словам обвиняемого, он остановил машину, когда увидел драку.

"Нурканат Гайыпбаев побежал на меня, я его справа ударил. Там есть еще один магазин "Ереке", он туда убежал. Там стояла машина, марку не знаю. К багажнику той машины убежал, взял там оружие. Сначала в воздух выстрелил, потом в нас. Я там остановился, стоял на месте рядом с Нуркиясом Ильясовым", - дал показания Абзал Шынасыл.

Он рассказал, что все побежали.

"Он (Нурканат - прим. ред.) на 5-6 метров ко мне подошел. Я ему сказал: "Бросай ружье, давай поговорим. Если хочешь стрелять - стреляй". Потом я почувствовал выстрел, как пуля мимо меня пролетала. В третий раз, когда он уже перезаряжал ружье, Нуркияс Ильясов подбежал к нему, хотел отобрать ружье", - продолжил подсудимый.

После этого, как сообщил Абзал Шынасыл, они пошли по улице Шота Руставели.

"Шерзат Болат упал, я не знаю, от чего. Он сидел. Все кричали: "Скорая, скорая!" Я его избил, пнул. Сзади меня потянул Дархан Аскентай, я его не знал и два раза его ударил. Я увидел, что Гайыпбаев убежал. Оказывается, на видео видно, что его забрали", - сказал Шынасыл.

Он отметил, что пару раз замахнулся ножом на Нурканата Гайыпбаева. Потом он и другие подсудимые сели в машину, в которой спереди, рядом с Азаматом Токтаубаевым, лежало ружье. Они сперва поехали в магазин "777", а потом "наверх", где Шынасыл выкинул нож.

"Потом я услышал, что кто-то погиб. Я думал, что шутят, наверное", - уточнил обвиняемый.

У Абзала Шынасыла спросили, зачем он носил нож с собой.

"За три дня до этого происшествия в Талгаре на АЗС трое неизвестных меня избили, перцовым баллончиком меня залили, и тогда я убежал. Когда я уходил, я увидел нож и забрал его с собой. У нас же маленький город, думал, может я еще раз их встречу", - пояснил обвиняемый.

Абзала Шынасыла спросили о том, что в своих показаниях ранее он признал, что ударил Шерзата Болата ножом.

"Я признал это, потому что в отделе полиции Талгара следователи сказали, что кто-то должен взять на себя вину. Поэтому нас забрали этапом в Қонаев и в "ГАЗели" Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев и Азамат Токтаубаев, мы вчетвером были и поговорили. Равиль сказал, что один человек сделал, пусть один признает вину. "Если нет, мы все попадем", - вот так он сказал. И я взял на себя вину", - заявил Абзал Шынасыл.

Он добавил, что по их договоренности подсудимый Шынгыс Белгожаев должен был взять ответственность за нападение на Нурканата Гайыпбаева.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Абзала Шынасыла обвиняют по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

Несовершеннолетний подсудимый, давая показания, отметил, что видел, как Шынасыл вытирал нож.