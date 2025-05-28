Озвучено решение по отводу судьи в деле Шерзата Болата

Стало известно, какое решение принял суд по поводу отвода судьи Ержана Жанузакова, заявленного защитником обвиняемого в убийстве Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Отвод рассмотрел судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу в Талдыкоргане А.А. Беймбетов. Он выступил сегодня в ходе судебного заседания.

Сам защитник Абенов высказал судье Беймбетову свои возражения по поводу порядка рассмотрения дела. Он просил провести еще одну экспертизу видеозаписи и вызвать эксперта, чтобы определить все действия подсудимых. Абенов подробно рассказал по поводу цвета одежды подсудимого Шынасыла на видео.

"Подождите, я сейчас не по существу дела рассматриваю", - заявил ему судья Беймбетов.

"Для моего подзащитного эти экспертизы имеют существенное значение. Поэтому я выразил возражение", - парировал адвокат.

Также судья Беймбетов спросил подсудимого Шынасыла, как он относится к отводу. Он поддержал заявление своего адвоката. Другая защитница Шынасыла поддержала ходатайство об отводе.

Двое защитников других подсудимых не поддержали отвод судьи Ержана Жанузакова. Три адвоката поддержали своего коллегу Абенова по поводу отвода. Один защитник оставил этот вопрос на усмотрение суда. Также высказалась и защита со стороны потерпевших.

В суде высказалась мать подсудимого Абзала Шынасыла, она заявила о поддержке адвоката своего сына.

Все подсудимые либо поддержали своих адвокатов, либо оставили вопрос на усмотрение суда.

Прокурор Ержан Куракбаев заявил, что по УПК отвод судьи можно заявить только в определенных случаях, но просьба адвоката Абенова, по его мнению, не считается достаточным обоснованием. Гособвинители просили отказать в удовлетворении ходатайства защитника подсудимого.

Судья Беймбетов удалился в совещательную комнату, а после возвращения в зал суда объявил, что судья Ержан Жанузаков остается вести дело об убийстве Шерзата Болата.

"По УПК указаны конкретные причины для отвода судьи. Отказ в приглашении экспертов там не указан. Поэтому ходатайство оставляем без удовлетворения", - объяснил решение судья Беймбетов.

Он заявил о продолжении процесса и пригласил в зал судебных заседаний судью Ержана Жанузакова. Продолжилось исследование материалов уголовного дела.

Напомним, что сегодня адвокат Абенов, защитник подсудимого Шынасыла, заявил отвод судье Жанузакову.

В соответствии с УПК отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается председателем данного суда или другим судьей этого суда.

Отметим, что подсудимый Абзал Шынасыл, чей адвокат заявил отвод, обвиняется по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

При допросе 21 мая обвиняемый заявил, что не трогал никого из потерпевших, кроме дяди подростка Нурканата Гайыпбаева, а вину якобы взял на себя из-за договоренности. Также он ответил на вопросы о Чике и связи с группировкой "Хуторских".