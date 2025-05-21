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Обвиняемый в убийстве Шерзата Болата ответил о связи с "Хуторскими"

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Обвиняемый в убийстве Шерзата Болата
Подсудимый Абзал Шынасыл. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

В ходе судебного заседания Абзал Шынасыл, обвиняемый в убийстве подростка Шерзата Болата и в покушении на убийство его дяди, ответил на вопрос о возможной связи с бандой "Хуторских", передает NUR.KZ.

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Сначала подсудимому Абзалу Шынасылу задали вопрос про Чику и команду "Делайте".

"Когда я был там, такого не было", - ответил подсудимый.

Спросили Абзала Шынасыла и про связь с "Хуторскими".

"Я хотел сказать по этому делу, в СМИ вот говорится, что бандиты есть "Хуторские". Нет, мы к этому не имеем вообще никакого отношения. Мы - ребята простые, из села. Не знаю, почему нас называют "Хуторскими", - заявил в суде обвиняемый.

Подсудимый Абзал Шынасыл в ходе сегодняшнего судебного заседания заявил, что не трогал никого из потерпевших, кроме Нурканата Гайыпбаева, а вину якобы взял на себя из-за договоренности.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Абзала Шынасыла обвиняют по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

Несовершеннолетний подсудимый, давая показания, отметил, что видел, как Шынасыл вытирал нож.

Ранее в суде зачитали показания, которые во время следствия давал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата. Мужчина пояснял следователю, что к магазину приехал некий Чика и якобы дал команду к действию. После этого в суде выясняли, кто такой Чика и отдавал ли он команду "Делайте".

Отец Шерзата Болата упомянул на суде группировку "Хуторских", рассказывая о нападении возле магазина и общении с подсудимым Нурболом Токтаубаевым.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247222-obvinyaemyy-v-ubiystve-sherzata-bolata-otvetil-o-svyazi-s-hutorskimi/