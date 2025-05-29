"Просто избивали": расследование о пытках подсудимых по делу Шерзата обсудили на заседании

В ходе сегодняшнего заседания подсудимый Азамат Токтаубаев и его адвокат высказались о результатах расследования о пытках. Его вчера вечером предоставили им прокуроры, передает NUR.KZ.

Адвокат Гульмира Бабажанова напомнила, что вчера сторона гособвинения подсудимым Азамату и Нурболу Токтаубаевым выдала результаты служебной проверки, с которыми они ознакомились.

"24 октября и 11 ноября 2024 Токтаубаевы написали жалобы, и я со своей стороны тоже в январе, феврале, апреле направляла прокуратуре запросы. И только после обращения суда к гособвинению они ответили, что была проведена служебная проверка и ничего не было выявлено. Но за 4 месяца я не получила ни одного ответа. Они молчали, что проводят служебную проверку. Мы направили письмо, а больше ничего мне не предоставили. В апреле я еще раз направила запрос по факту пыток. Но такие документы мне не были предоставлены", - рассказала адвокат подсудимых Токтаубаевых.

Выяснилось, что в конце января 2025 года были готовы результаты проверки и написано заключение о том, были ли пытки. Адвокат Гульмира Бабажанова просила суд принять это к сведению. Также слово взял подсудимый Азамат Токтаубаев.

"В 2024 году, когда меня в ту ночь задержали, после этого и в следующем месяце я через адвоката и самостоятельно писал жалобы в прокуратуру, что меня избивали. У меня есть все исходящие письма. Я не говорил, что на меня в ходе допроса оказывали давление, просто меня избивали. У меня даже были кровоподтеки вокруг глаз и на руке были синяки. Все раны получил после пыток, избиений в Талгаре", - заявил Азамат Токтаубаев.

В ходе вчерашнего заседания прокурор зачитал результаты расследования, которое проводилось после заявления братьев Токтаубаевых о пытках во время следственных действий. По результатам проверки фактов пыток не выявили.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат и Нурбол Токтаубаевы, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

На судебном заседании 15 мая Нурбол Токтаубаев, обвиняемый в хулиганстве, заявил, что в ходе следствия на него оказывалось давление, применялись избиения и пытки.

"Надели на голову пакет и били. Били и моего братишку", - сказал он в суде.

Об избиении высказался и его брат Азамат Токтаубаев.

"Приехал Каржаубай (отец Шерзата Болата Нурымов - прим. ред.), первым он избил, опера и следователи оказывали давление, так как я был под домашним арестом, хотели обвинить меня в убийстве. Опера и следователи пакет на голову надели и били, не жалея", - сообщил он суду.