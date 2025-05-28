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Ведутся ли уголовные дела в отношении экс-акима Алматы Байбека, ответили в АФМ

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Бауыржан Байбек
Бауыржан Байбек. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В кулуарах мажилиса замглаву председателя АФМ спросили о наличии уголовных дел в отношении бывшего акима Алматы Бауыржана Байбека, передает корреспондент NUR.KZ.

"В отношении Байбека никаких зарегистрированных уголовных дел у нас не имеется. Ни отца, ни сына. Что касается Коспаева (Елдос Коспаев - прим.ред.), состоялся приговор. Есть имущество, которое было конфисковано. Есть также выделенное уголовное дело, в рамках которого еще, возможно, предстоит дать правовую оценку некоторым лицам.

Там есть и должностные лица, которые при строительстве принимали какие-то решения, есть другие неустановленные лица, которые помогали этой организованной преступной группе - где-то помогали скрываться. Есть лица, которые помогали скрыть активы", - сообщил замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов.

Напомним, в январе текущего года Елдос Коспаев был осужден на 15 лет лишения свободы.

Что касается Бауыржана Байбека, то он в августе 2015 года был назначен акимом Алматы. Но в 2019 году его освободили от должности. Байбек был назначен первым заместителем председателя партии Nur Otan.

В феврале 2022 года Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии, которую вскоре официально переименовали в Amanat.

Дело ОПГ Коспаева

Напомним, в июле 2022 года сотрудники ДЭР по Алматы пресекли деятельность группы, которая, предположительно, могла шантажировать и заставлять известных казахстанских предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже в АФМ сообщили, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. В ведомстве отметили, что Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были арестованы, а Коспаев, Шалин и Имашев - объявлены в международный розыск.

С санкции суда были арестованы денежные средства на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, а также изъяты 19 автомобилей премиум-класса.

Вскоре были обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах. Еще несколько человек объявили в розыск.

Также в АФМ уточняли, что ОПГ состояла из 11 участников, из которых пятеро на тот момент уже были арестованы, а еще шестеро, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев - объявлены в розыск.

Еще сообщалось, что в Жамбылской области задержан человек, который подозревается в незаконном переправлении через границу Казахстана членов предполагаемой ОПГ Коспаева.

В сентябре 2023 года в КНБ сообщили, что Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан. Их поместили в следственный изолятор.

В конце мая 2024 года заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил о завершении расследования дела ОПГ Коспаева. По его словам, в деле насчитывается 508 томов.

В декабре минувшего года в АФМ заявили, что арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать иностранцам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249775-vedutsya-li-ugolovnye-dela-v-otnoshenii-eks-akima-almaty-baybeka-otvetili-v-afm/