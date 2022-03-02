Партия Nur Otan официально переименована в Amanat

Фото: facebook.com / Асхат Оралов

Проведена государственная перерегистрация партии Nur Otan в "AMANAT". Об этом сообщается на официальном сайте партии.

"Представленные документы полностью соответствуют установленным требованиям. Перерегистрация проведена в соответствии c законом «"О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Как отметили в партии "AMANAT", в данный момент ведется разработка соответствующего брендбука, а также работа по визуальному обновлению официального сайта партии и аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, накануне на внеочередном съезде партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию в "Аманат". Токаев поддержал это решение.

Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии "Аманат" и объяснил причины переименования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958931-provedena-pereregistratsiya-partii-amanat/