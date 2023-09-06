Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Фото: КНБ РК

Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан. Информация об этом опубликована на официальном сайте Комитета нацбезопасности РК.

"Комитетом национальной безопасности реализована операция, по итогам которой 6 сентября 2023 года из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.

Указанные лица ранее были объявлены АФМ в международный розыск по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе", - говорится в сообщении.

Задержанный
Задержанный. Фото: КНБ РК

По версии следствия, ее члены путем применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом, отмечают в КНБ.

Совместно с зарубежными партнерами КНБ Казахстана провели необходимые оперативные мероприятия, чтобы установить места нахождения, идентифицировать и задержать участников группировки.

Подозреваемых доставили в Астану под конвоем Службы спецназа КНБ и передали сотрудникам органа уголовного преследования.

Задержанный
Задержанный. Фото: КНБ РК

Напомним, в июле 2022 года сотрудники ДЭР по Алматы пресекли деятельность группы, которая, предположительно, могла шантажировать и заставлять известных казахстанских предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже в АФМ сообщили, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. В ведомстве отметили, что Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были арестованы, а Коспаев, Шалин и Имашев - объявлены в международный розыск.

С санкции суда были арестованы денежные средства на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, а также изъяты 19 автомобилей премиум-класса.

Вскоре были обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах. Еще несколько человек объявили в розыск.

Также в АФМ уточнили, что ОПГ состояла из 11 участников, где 5 уже арестованы, а 6, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области задержан человек, который подозревается в незаконном переправлении через границу Казахстана членов предполагаемой ОПГ "Коспаева".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035553-eldosa-kospaeva-i-chlenov-ego-gruppirovki-ekstradirovali-iz-severnogo-kipra-v-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.