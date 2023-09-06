Задержание. Фото: КНБ РК

Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан. Информация об этом опубликована на официальном сайте Комитета нацбезопасности РК.

"Комитетом национальной безопасности реализована операция, по итогам которой 6 сентября 2023 года из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.

Указанные лица ранее были объявлены АФМ в международный розыск по подозрению в рейдерстве, создании и участии в организованной преступной группе", - говорится в сообщении.

Задержанный. Фото: КНБ РК

По версии следствия, ее члены путем применения угроз и насилия захватывали имущество предпринимателей, отнимали их доли в компаниях, а также занимались теневым бизнесом, отмечают в КНБ.

Совместно с зарубежными партнерами КНБ Казахстана провели необходимые оперативные мероприятия, чтобы установить места нахождения, идентифицировать и задержать участников группировки.

Подозреваемых доставили в Астану под конвоем Службы спецназа КНБ и передали сотрудникам органа уголовного преследования.

Задержанный. Фото: КНБ РК

Напомним, в июле 2022 года сотрудники ДЭР по Алматы пресекли деятельность группы, которая, предположительно, могла шантажировать и заставлять известных казахстанских предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже в АФМ сообщили, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. В ведомстве отметили, что Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были арестованы, а Коспаев, Шалин и Имашев - объявлены в международный розыск.

С санкции суда были арестованы денежные средства на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, а также изъяты 19 автомобилей премиум-класса.

Вскоре были обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах. Еще несколько человек объявили в розыск.

Также в АФМ уточнили, что ОПГ состояла из 11 участников, где 5 уже арестованы, а 6, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области задержан человек, который подозревается в незаконном переправлении через границу Казахстана членов предполагаемой ОПГ "Коспаева".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035553-eldosa-kospaeva-i-chlenov-ego-gruppirovki-ekstradirovali-iz-severnogo-kipra-v-kazahstan/