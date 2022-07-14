Рейдерская группа шантажировала известных предпринимателей в Алматы. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая шантажировала известных казахстанских предпринимателей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

"ДЭР по городу Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур", – говорится в сообщении АФМ.

Представители ведомства заявили, что злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Отмечается, что на сегодняшний день в ДЭР находятся дела по 4 заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в городе Алматы и в Алматинской области. Кроме того, по информации ведомства, подобные преступления могли совершаться еще как минимум в трех регионах Казахстана.

"Помимо этого, указанная группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которой легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин и другим", - добавили представители Агентства по финмониторингу.

Сейчас предполагаемые активные члены группы задержаны. Досудебное расследование продолжается.

Иная информация разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978525-reyderskaya-gruppa-shantazhirovala-izvestnyh-predprinimateley-v-almaty/