Миллионы долларов и 19 элитных авто арестовали у предполагаемых рейдеров в Алматы

Изъятые наличные. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Алматы продолжается расследование по факту рейдерских захватов ряда компаний. Предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

14 июля граждане Бабаев Р., Танашев Т., Абижанов Д. и Алтыбасаров А. были арестованы. Они являются предполагаемыми участниками рейдерской группы, которая шантажировала известных казахстанских предпринимателей.

Кроме того, по данным АФМ, Коспаев, Шалин и Имашев были объявлены в международный розыск.

"По предварительным расчетам сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге", – заявили представители агентства.

С санкции суда были арестованы:

обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов;

золотые брендовые украшения;

154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц.

Также правоохранители изъяли 19 автомобилей премиум-класса.

"Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", – добавили в АФМ.

Отмечается, что в Агентство по финмониторингу продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах, предположительно совершенных указанной группой лиц.

В середине июля стало известно, что рейдерская группа шантажировала известных предпринимателей в Алматы. Предполагается, что путем применения насилия, угроз и шантажа они могли заставлять известных в Казахстане предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже сотрудники АФМ озвучили имена подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985523-milliony-dollarov-i-19-elitnyh-avto-arestovali-u-predpolagaemyh-reyderov-v-almaty/