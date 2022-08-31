Миллионы долларов и 19 элитных авто арестовали у предполагаемых рейдеров в Алматы
Опубликовано:
В Алматы продолжается расследование по факту рейдерских захватов ряда компаний. Предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.
14 июля граждане Бабаев Р., Танашев Т., Абижанов Д. и Алтыбасаров А. были арестованы. Они являются предполагаемыми участниками рейдерской группы, которая шантажировала известных казахстанских предпринимателей.
Кроме того, по данным АФМ, Коспаев, Шалин и Имашев были объявлены в международный розыск.
"По предварительным расчетам сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге", – заявили представители агентства.
С санкции суда были арестованы:
- обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 млн долларов;
- золотые брендовые украшения;
- 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц.
Также правоохранители изъяли 19 автомобилей премиум-класса.
"Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", – добавили в АФМ.
Отмечается, что в Агентство по финмониторингу продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах, предположительно совершенных указанной группой лиц.
В середине июля стало известно, что рейдерская группа шантажировала известных предпринимателей в Алматы. Предполагается, что путем применения насилия, угроз и шантажа они могли заставлять известных в Казахстане предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.
Позже сотрудники АФМ озвучили имена подозреваемых.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1985523-milliony-dollarov-i-19-elitnyh-avto-arestovali-u-predpolagaemyh-reyderov-v-almaty/