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АФМ: Арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать иностранцам

Опубликовано:

Вид на Никольский рынок
Вид на Никольский рынок. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева на Никольском рынке в Алматы переоформили и пытались продать иностранцам. Подозреваемые задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Агентство РК по финансовому мониторингу напоминает, что ранее было окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.

Отмечается, что в целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы, которое принадлежало ТОО "Nikolsky Investment", где учредителем является Айдос Коспаев.

"Однако в сентябре вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО "Правительство для граждан".

5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам", - сообщается в публикации.

Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения "Содержание под стражей".

При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.

Расследование продолжается. Иная информация, как уточнили в АФМ, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, в конце мая заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов заявил о завершении расследования дела ОПГ Коспаева. По его словам, в деле насчитывается 508 томов.

Дело ОПГ Коспаева

Напомним, в июле 2022 года сотрудники ДЭР по Алматы пресекли деятельность группы, которая, предположительно, могла шантажировать и заставлять известных казахстанских предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже в АФМ сообщили, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. В ведомстве отметили, что Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были арестованы, а Коспаев, Шалин и Имашев - объявлены в международный розыск.

С санкции суда были арестованы денежные средства на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, а также изъяты 19 автомобилей премиум-класса.

Вскоре были обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах. Еще несколько человек объявили в розыск.

Также в АФМ уточняли, что ОПГ состояла из 11 участников, из которых пятеро на тот момент уже были арестованы, а еще шестеро, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев, - объявлены в розыск.

Еще сообщалось, что в Жамбылской области задержан человек, который подозревается в незаконном переправлении через границу Казахстана членов предполагаемой ОПГ Коспаева.

В сентябре 2023 года в КНБ сообщили, что Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан. Их поместили в следственный изолятор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199347-afm-arestovannoe-imushchestvo-po-delu-opg-kospaeva-pytalis-prodat-inostrancam/

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