Бауыржан Байбек покинул пост первого зампреда партии Nur Otan

Бауыржан Байбек. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Бауыржан Байбек, до недавнего времени занимавший пост первого зампреда партии Nur Otan, написал на своей странице в Facebook прощальный пост.

"Дорогие друзья! На прошлой неделе на историческом XXI съезде Nur Otan по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева председателем партии единогласно избран глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Как сказал Елбасы, "наша страна вступила в эпоху глобальных трансформаций, сложных и ответственных решений, успех которых будет зависеть от политической воли, четких целей и, главное, поддержки народа. И Nur Otan, обладающий всеми необходимыми ресурсами, должен стать надежным помощником в реализации курса главы государства", – написал Байбек.

Он напомнил, что на съезде партии президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по реформированию партии, обновлению методов и содержания работы, усилению партийного контроля, повышению эффективности общественных приемных, укреплению кадрового потенциала, а также привлечению людей новой формации.

Байбек считает, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченным системным реформам президента страны.

Однако, как отметил Байбек, перед партией поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов.

"Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено.

Более 20 лет я проработал на государственной и партийной службе: дважды, в общей сложности почти 6 лет, – первым заместителем председателя Nur Otan, порядка 3 лет – заместителем руководителя Администрации президента, 4 года – акимом города Алматы.

Какую бы должность ни занимал, за какой бы участок не отвечал, я всегда старался вносить свой посильный вклад в укрепление Независимости нашей Родины, обеспечение внутриполитической стабильности и согласия в обществе, повышение благополучия граждан страны. В своей работе руководствовался принципами открытости и ответственности. Понятие чести, верности слову и преданности делу для меня всегда имели первостепенное значение. Хочу выразить слова огромной благодарности Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за оказанное мне высокое доверие на всех участках работы.

Искренне благодарю главу государства, председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за всестороннюю поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.

Особую благодарность хочу выразить сотрудникам аппарата партии, а также всем партийцам в центре и на местах. Это настоящие патриоты, люди дела, которые не боятся брать на себя ответственность, ежедневно и упорно работая ради будущего Казахстана. Для меня было огромной честью работать вместе с вами!" – написал Байбек.

В завершение Байбек добавил, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ.

"Убежден, что Nur Otan сможет внести свой вклад в эту работу. Преодолев испытания, победим вместе!", – написал Байбек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Бауыржану Байбеку за многолетнюю работу на посту первого заместителя председателя партии Nur Otan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954256-bauyrzhan-baybek-napisal-proschalnyy-post-posle-osvobozhdeniya-ot-dolzhnosti-v-nur-otan/