"Насчитывается 508 томов": что известно к этому часу о деле ОПГ Коспаева

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса высказался о ходе расследования дела ОПГ Елдоса Коспаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Елемесов заявил о завершении расследования дела.

"Дело окончено. Оно уже находится на стадии ознакомления", - отметил он.

Всего, по словам Елемесова, в деле насчитывается 508 томов.

"Это не считая вещественных доказательств, видео и аудиозаписей, которые на 8 терабайт записаны. Объем работы очень большой - у нас там 13 подозреваемых. Соответственно, у них есть адвокаты. Каждый из них должен ознакомиться", - резюмировал спикер.

Дело ОПГ Коспаева

Напомним, в июле 2022 года сотрудники ДЭР по Алматы пресекли деятельность группы, которая, предположительно, могла шантажировать и заставлять известных казахстанских предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность.

Позже в АФМ сообщили, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге. В ведомстве отметили, что Бабаев, Танашев, Абижанов и Алтыбасаров были арестованы, а Коспаев, Шалин и Имашев - объявлены в международный розыск.

С санкции суда были арестованы денежные средства на сумму почти 9 млн долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества, а также изъяты 19 автомобилей премиум-класса.

Вскоре были обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах. Еще несколько человек объявили в розыск.

Также в АФМ уточняли, что ОПГ состояла из 11 участников, из которых пятеро на тот момент уже были арестованы, а еще шестеро, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев, - объявлены в розыск.

Еще сообщалось, что в Жамбылской области задержан человек, который подозревается в незаконном переправлении через границу Казахстана членов предполагаемой ОПГ Коспаева.

В сентябре 2023 года в КНБ сообщили, что Елдоса Коспаева и членов его группировки экстрадировали из Северного Кипра в Казахстан. Их поместили в следственный изолятор.