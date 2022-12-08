Рейдерские захваты в Алматы: в деле появились новые фигуранты

Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Агентством по финансовому мониторингу обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах ряда компаний. Еще несколько человек объявили в розыск, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность группы лиц, которая длительное время промышляла рейдерскими захватами.

Как напомнили в ведомстве, в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы, предполагаемый организатор Коспаев Елдос, а также его доверенные лица Имашев Ерлан и Шалин Руслан объявлены в розыск.

В отношении этих лиц судом заочно санкционирована мера пресечения - содержание под стражей.

Согласно последним данным, дополнительно установлены другие соучастники преступлений - Коспаев Айдос, Кудряшева Оксана и Кузнецов Алексей.

Указанные лица также объявлены в розыск.

"В случае если вам стало известно о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам доверия АФМ. За предоставление информации предусмотрено денежное вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется", — говорится в сообщении ведомства.

Фотографии разыскиваемых размещены в видеоролике АФМ ниже.

Как подчеркнули в АФМ, иная информация по делу, на основании норм уголовно-процессуального законодательства РК, разглашению не подлежит.

Напомним, в июле текущего года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая предположительно могла шантажировать известных казахстанских предпринимателей.

Позже стало известно, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000704-reyderskie-zahvaty-v-almaty-v-dele-poyavilis-novye-figuranty/