Построил особняк, содержал зоопарк: о роскошной жизни подозреваемого в рейдерстве рассказали в АФМ

Особняк. Кадр из видео: АФМ РК

Подробности дела о рейдерских захватах рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. Отмечается, что ОПГ держала в страхе бизнесменов в Алматы, об этом сообщается в официальном Tekegram-канале АФМ.

По информации ведомства, ОПГ состояла из 11 участников, где 5 уже арестованы, а 6, в том числе предполагаемый организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

Как отметили в АФМ, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы.

"Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", – говорится в сообщении.

В ведомстве раскрыли некоторые подробности.

По версии АФМ, 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву, который, как заявили в АФМ, является активным членом ОПГ.

"Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.

В другом случае, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий. Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы", – рассказали в АФМ.

В июле 2021 года, как утверждают в АФМ, ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащей ТОО "Kapchagai Marina Сlub".

"Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданной им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия. В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капшагайском водохранилище стоимостью два миллиона долларов, принадлежащей ТОО Kapchagai Marina Сlub.

Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75 процентами доли в ТОО AV-Construction, осуществляющем строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25 процентов принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК", – говорится АФМ.

Как утверждают в агентстве, в целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.

По информации АФМ, с октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге.

"Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25% долей, оформленных на мать Джунусбекову С. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction". Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", – говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, в рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, в Алматинской области Коспаев, как заявили в ведомстве, без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи и другие.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшее место в период с 2018 по 2021 годы.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается, подчеркнули в агентстве.

Напомним, в июле текущего года сотрудники Департамента экономических расследований по городу Алматы пресекли деятельность рейдерской группы, которая, предположительно, могла шантажировать известных казахстанских предпринимателей. Позже стало известно, что предварительная сумма ущерба составила более 18 млрд тенге.

На прошлой неделе Агентством по финансовому мониторингу обнародованы новые сведения по делу о рейдерских захватах ряда компаний. Еще несколько человек объявили в розыск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2001581-postroil-osobnyak-soderzhal-zoopark-o-roskoshnoy-zhizni-podozrevaemogo-v-reyderstve-rasskazali-v-afm/