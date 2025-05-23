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Порочат честь и достоинство: родители Бишимбаева выиграли суд против родственника

Опубликовано:

Альмира Нурлыбекова и Куандык Бишимбаев
Альмира Нурлыбекова и Куандык Бишимбаев. Фото: Верховный Суд РК

В Астане завершился судебный процесс по иску родителей Куандыка Бишимбаева против Кайрата Кемелова по делу о сведениях, порочащих честь и достоинство, передает NUR.KZ со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам дела, 14 января 2025 года в прямом эфире на YouTube-канале "Айран" Кемелов, который является родственником Бишимбаевых, распространил сведения, порочащие честь и достоинство истцов.

Кемелов заявил о якобы неоднократном обращении родителей Куандыка Бишимбаева к нему с просьбой о содействии в фальсификации данных судмедэкспертизы по уголовному делу в отношении их сына, а также о предложении крупного денежного вознаграждения тем судмедэкспертам, которые пошли бы на фальсификацию в пользу экс-министра.

"В тот же день были разговоры, и они сказали мне съездить в морг - попросить судмедэкспертов - коллег моих, чтобы они дали заключение в пользу Куандыка Бишимбаева... Да, для тех, вот кто если пойдет на фальсификацию, да, для них они были готовы отдать крупную сумму", - заявил ответчик во время прямого эфира 14 января.

Суд решил иск Бишимбаева Валихана и Нурлыбековой Альмиры к Кемелову Кайрату о признании распространенных сведений порочащими честь и достоинство, об опровержении распространенных сведений, о возмещении компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Суд обязал Кемелова опровергнуть сказанные им слова на той же площадке, где они были сказаны 14 января.

Кроме того, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истцов в размере 200 тыс. тенге (по 100 тыс. каждому), а также представительские расходы и госпошлину.

По информации Tengrinews.kz, Кайрат Кемелов приходится родственником Бишимбаевым. Также сообщается, что он является судмедэкспертом.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Дело Куандыка Бишимбаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248140-porochit-chest-i-dostoinstvo-roditeli-bishimbaeva-vyigrali-sud-protiv-svoego-rodstvennika/