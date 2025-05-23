Дело об убийстве Шерзата Болата: прямая трансляция из зала суда 23 мая

Сегодня в Талдыкоргане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Болата. Верховный суд ведет прямую трансляцию из зала суда, передает NUR.KZ.

Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Очередное судебное заседание назначено на 10:00 сегодня, 23 мая 2025 года.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

10 апреля 2025 года в Талдыкоргане состоялись предварительные слушания по делу. Прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил хронологию преступления.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

17 апреля началось главное судебное разбирательство.

Вчера судья вынес частное постановление в связи с видеозаписью, распространявшейся в соцсетях. Прокурору Алматинской области поручено установить ее подлинность, личности участников и принять меры, предусмотренные законодательством.