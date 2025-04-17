Началось главное судебное разбирательство по делу Шерзата Болата: онлайн-трансляция
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17 апреля 2025 года началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, произошедшего в Талгаре в октябре прошлого года, передает NUR.KZ.
Резонансное дело рассматривается в Талдыкоргане. Главное судебное разбирательство должно было начаться в 10.00, но задержалось более чем на полчаса.
По словам председательствующего Ержана Жанузакова, это произошло из-за опоздания адвоката одной из сторон. В этой связи он попросил участников процесса вовремя являться в суд, на первый раз он сделал адвокату предупреждение, если подобное повторится - пригрозил привлечь к ответственности за неуважение к суду.
Верховный суд ведет онлайн-трансляцию.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре Алматинской области произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.
В результате потасовки двое участников были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.
По делу об убийстве подростка перед судом предстали 9 человек. Было решено, что процесс будет транслироваться онлайн.
На предварительном слушании прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил подробности преступления.
Была назначена дата начала главного судебного разбирательства - 17 апреля 2025 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236518-nachalos-glavnoe-sudebnoe-razbiratelstvo-po-delu-sherzata-bolata-onlayn-translyaciya/