Началось главное судебное разбирательство по делу Шерзата Болата: онлайн-трансляция

17 апреля 2025 года началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, произошедшего в Талгаре в октябре прошлого года, передает NUR.KZ.

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Резонансное дело рассматривается в Талдыкоргане. Главное судебное разбирательство должно было начаться в 10.00, но задержалось более чем на полчаса.

По словам председательствующего Ержана Жанузакова, это произошло из-за опоздания адвоката одной из сторон. В этой связи он попросил участников процесса вовремя являться в суд, на первый раз он сделал адвокату предупреждение, если подобное повторится - пригрозил привлечь к ответственности за неуважение к суду.

Верховный суд ведет онлайн-трансляцию.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре Алматинской области произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое участников были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

По делу об убийстве подростка перед судом предстали 9 человек. Было решено, что процесс будет транслироваться онлайн.

На предварительном слушании прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил подробности преступления.

Была назначена дата начала главного судебного разбирательства - 17 апреля 2025 года.