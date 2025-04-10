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Суд по делу Шерзата Болата пройдет в онлайн-формате

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Шерзат Болат
Шерзат Болат. Фото: instagram.com/kris.p.karasai

Суд по делу об убийстве Шерзата Болата пройдет в открытом режиме с учетом мнения участников судебного процесса. Сегодня началось предварительное слушание, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

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Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Верховный суд продолжает практику проведения судебных заседаний судами Казахстана в прямом эфире.

Сегодня, 10 апреля 2025 года, в 12:00 было начато предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Болата.

"С учетом мнения участников судебного процесса суд постановил о проведении судебного заседания по данному делу в открытом режиме", - отметили в Верховном суде.

Онлайн-трансляцию судебного процесса можно будет посмотреть на YouTube-канале Верховного суда.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.

Сегодня, 10 апреля, в Талдыкоргане были назначены предварительные судебные слушания по делу. Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев выступил за открытый формат суда.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234642-sud-po-delu-sherzata-bolata-proydet-v-onlayn-formate/