"Я договорился": загадочным диалогом из суда по делу Шерзата Болата займется прокуратура

Судья по делу об убийстве Шерзата Болата вынес решение по результатам проверки публикации видео в TikTok, на котором были видны лица подсудимых, а также поручил прокуратуре разобраться с загадочной аудиозаписью, сделанной в суде 21 мая, передает NUR.KZ.

Сегодня после обеденного перерыва судья Ержан Жанузаков обратился к участникам процесса и заявил, что стали известны результаты проверки после эфира 29 апреля.

По словам судьи, было выявлено, кто выложил видео. К дисциплинарной ответственности привлекли трех человек.

Ержан Жанузаков сообщил, что вчера также была распространена аудиозапись неизвестных голосов в соцсетях, в связи с этим суд должен вынести соответствующее решение. Суд вышел в совещательную комнату для вынесения решения.

Речь идет о диалоге, который прозвучал, когда собравшиеся в суде начали расходиться.

"Чуть ли не расплакался, правильно все сказал, а?" - спрашивает один человек на записи.

"Тебе много вопросов задавать не будут, не переживай, я уже договорился", - отвечает ему другой.

После выхода из совещательной комнаты судья Ержан Жанузаков зачитал частное постановление. Прокурору поручено в течение 15 дней установить подлинность записи, личности участников диалога, содержание разговора и принять меры.

"При этом напомню: в соответствии с Конституцией решение по делу принимает только суд. Любые инсинуации недопустимы", - отметил Ержан Жанузаков.

Вчера судья Ержан Жанузаков сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Мейрману Шекееву из-за видео в Instagram. На видео обратил внимание представитель одного из подсудимых.

Во время судебного заседания 5 мая родные обвиняемых заявили, что на прошлом заседании кто-то снял и выложил в TikTok показания 16-летнего свидетеля по делу, несмотря на то, что суд запретил это делать.

Также в ходе суда отмечалось, что в TikTok выложили видео, как кто-то из подсудимых выходил из зала суда с улыбкой, под которым появилось много негативных комментариев. Суд попросили повлиять на то, чтобы его удалили из соцсети.

Как заявил судья, по поводу публикации видео будет проведена проверка.