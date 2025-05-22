Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Я договорился": загадочным диалогом из суда по делу Шерзата Болата займется прокуратура

Опубликовано:

Судья по делу Шерзата Болата
Судья Ержан Жанузаков. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Судья по делу об убийстве Шерзата Болата вынес решение по результатам проверки публикации видео в TikTok, на котором были видны лица подсудимых, а также поручил прокуратуре разобраться с загадочной аудиозаписью, сделанной в суде 21 мая, передает NUR.KZ.

Сегодня после обеденного перерыва судья Ержан Жанузаков обратился к участникам процесса и заявил, что стали известны результаты проверки после эфира 29 апреля.

По словам судьи, было выявлено, кто выложил видео. К дисциплинарной ответственности привлекли трех человек.

Ержан Жанузаков сообщил, что вчера также была распространена аудиозапись неизвестных голосов в соцсетях, в связи с этим суд должен вынести соответствующее решение. Суд вышел в совещательную комнату для вынесения решения.

Речь идет о диалоге, который прозвучал, когда собравшиеся в суде начали расходиться.

"Чуть ли не расплакался, правильно все сказал, а?" - спрашивает один человек на записи.

"Тебе много вопросов задавать не будут, не переживай, я уже договорился", - отвечает ему другой.

После выхода из совещательной комнаты судья Ержан Жанузаков зачитал частное постановление. Прокурору поручено в течение 15 дней установить подлинность записи, личности участников диалога, содержание разговора и принять меры.

"При этом напомню: в соответствии с Конституцией решение по делу принимает только суд. Любые инсинуации недопустимы", - отметил Ержан Жанузаков.

Вчера судья Ержан Жанузаков сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Мейрману Шекееву из-за видео в Instagram. На видео обратил внимание представитель одного из подсудимых.

Во время судебного заседания 5 мая родные обвиняемых заявили, что на прошлом заседании кто-то снял и выложил в TikTok показания 16-летнего свидетеля по делу, несмотря на то, что суд запретил это делать.

Также в ходе суда отмечалось, что в TikTok выложили видео, как кто-то из подсудимых выходил из зала суда с улыбкой, под которым появилось много негативных комментариев. Суд попросили повлиять на то, чтобы его удалили из соцсети.

Как заявил судья, по поводу публикации видео будет проведена проверка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247336-ya-dogovorilsya-zagadochnym-dialogom-iz-suda-po-delu-sherzata-bolata-zaymetsya-prokuratura/