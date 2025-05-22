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Обвиняемый в убийстве Шерзата Болата во время очной ставки встал и хотел уйти

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Очная ставка по делу Шерзата Болата
Очная ставка. Кадр из видео: Верховный суд

Сегодня в суде по делу Шерзата Болата показывали видео очных ставок во время следствия. Обвиняемый в убийстве подростка Абзал Шынасыл отказался разговаривать с матерью погибшего Гульбарой Бишембиевой, передает NUR.KZ.

Сначала во время очной ставки с Абзалом Шынасылом о событиях той роковой ночи рассказала мать убитого подростка Гульбара Бишембиева. После это следователь обратился к подозреваемому, с показаниями женщины он не согласился, встал со стула и хотел выйти из кабинета, но его остановили.

"Я Бишембиеву не видел", - заявил он.

"Как это не видел? Ты же меня держал за руки. Вы убили Шерзата", - ответила женщина.

"Вернитесь, сядьте. Мы еще не закончили очную ставку. Вы отказываетесь от дачи показаний, да? Почему?" - спросил следователь.

"Потому что я ничего не видел", - ответил подозреваемый.

Очную ставку закончили.

В суде у Абзала Шынасыла спросили, прочему он отказался от очной ставки.

"Потому что Каржаубай стоял. Он меня обматерил. Мне сказали, что я могу отказаться, я отказался", - пояснил обвиняемый в убийстве.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Абзала Шынасыла обвиняют по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

Несовершеннолетний подсудимый, давая показания, отметил, что видел, как Шынасыл вытирал нож.

Подсудимый Абзал Шынасыл в ходе допроса на суде заявил, что ранее вину якобы взял на себя из-за договоренности с другими обвиняемыми.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247876-obvinyaemyy-v-ubiystve-sherzata-bolata-vo-vremya-ochnoy-stavki-vstal-i-hotel-uyti/