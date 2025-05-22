Суд по делу об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция 22 мая

Сегодня состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу, передает NUR.KZ.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью.

Очередное судебное заседание назначено на 10:00 сегодня, 22 мая 2025 года.

Онлайн-трансляцию из Талдыкоргана ведет Верховный суд.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

В ходе вчерашнего заседания были допрошены оставшиеся два подсудимых - Абзал Шынасыл и Дидар Калиахмет. Также один из обвиняемых ответил на вопросы о Чике и связи с группировкой "Хуторских".

Также на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата судья Ержан Жанузаков сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Мейрману Шекееву из-за видео в Instagram.