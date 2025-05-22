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Суд по делу об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция 22 мая

Опубликовано:

Суд в Талдыкоргане
В зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot/

Сегодня состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу, передает NUR.KZ.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью.

Очередное судебное заседание назначено на 10:00 сегодня, 22 мая 2025 года.

Онлайн-трансляцию из Талдыкоргана ведет Верховный суд.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

В ходе вчерашнего заседания были допрошены оставшиеся два подсудимых - Абзал Шынасыл и Дидар Калиахмет. Также один из обвиняемых ответил на вопросы о Чике и связи с группировкой "Хуторских".

Также на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата судья Ержан Жанузаков сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Мейрману Шекееву из-за видео в Instagram.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247576-sud-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata-onlayn-translyaciya-22-maya/