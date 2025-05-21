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"Я никого не избивал, не убивал": подсудимый попросил прощения у отца и семьи Шерзата Болата

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Судья по делу Шерзата Болата
Судебное заседание. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня в суде заслушали показания Дидара Калиахмета, который обвиняется в хулиганстве. Он попросил прощения у отца Шерзата Болата Каржаубая Нурымова за то, что не вызвал помощь, передает NUR.KZ.

Перед обеденным перерывом суд приступил к допросу подсудимого Дидара Калиахмета.

"В первую очередь, я хотел бы у Каржаубая (отца Шерзата Болата - прим. ред.) и его семьи попросить прощения. Пусть покоится с миром", - сказал обвиняемый.

По словам Дидара Калиахмета, в ночь с 3 на 4 октября ему позвонил Санат Абдыкадыр, уже выступавший в суде как свидетель по делу, и предложил съездить в баню. Подсудимый согласился, тот заехал за ним и они поехали на улицу Шота Руставели.

Как сообщил обвиняемый, они были в бане до 12.30 ночи, потом сели в красную Elantra и собирались уезжать, но остановились у магазина "Камажай", там уже стояли 8-9 человек. Они вышли из авто и поздоровались.

"Мы все вышли из магазина. Когда я оглянулся, у Каржаубая увидел длинный нож, блестящий. Для самозащиты я его схватил и сказал: "Хватит, хватит, брат". Другие тоже говорили: "Хватит, хватит". Я поднял руку, он тоже поднял", - рассказал Дидар Калиахмет.

Далее, по его словам, он поздоровался с Нуркиясом Ильясовым, сел в машину и уехал, а потом уже услышал выстрел.

"Машина остановилась. Я сказал тем, кто сидел в машине, что сам сейчас схожу посмотрю. И пришел на улицу Шота Руставели. Оказывается, там драка. За 4-5 метров я увидел. Я подумал, что мне там делать, у меня же дети. Я вернулся в машину, на Sonata поехали домой", - продолжил подсудимый.

Дидар Калиахмет вспомнил, что видел драку, когда вышел из автомобиля, но кто кого бил ножом, не видел. Он отметил, что на месте происшествия было темно, свет горел тускло, и он не мог различить людей.

"Я подумал о детях, что мне там делать, поэтому развернулся и ушел", - объяснил подсудимый.

Его спросили, бил ли он кого-нибудь в ходе драки.

"Нет, ничего такого не делал. Я агрессии ни к кому не проявлял. Я просто вышел из магазина, а когда оглянулся, увидел у Каржаубая нож. Может, он его направлял не против меня. Но я хотел защититься и держал его за руку", - ответил Дидар Калиахмет.

По словам адвоката, по видео видно, что Калиахмет Каржаубая держит за руку, и нож падает на землю. Однако подсудимый не смог ответить, куда потом делся нож.

На судебном заседании включили видеозапись с места происшествия.

"Я подошел, там на видео есть, я самый последний между машин прошел и обратно пошел, потом видео заканчивается. Да, я там был. Себя узнаю", - рассказал Дидар Калиахмет о том, что показано на видео.

Подсудимого спросили, для чего он подошел к месту происшествия и почему не оказал помощь, не разнял участников драки.

"Я испугался и ушел. Я сожалею, что не позвонил на "102" или "103", ничего не сделал. Если бы я помог, возможно, меня бы здесь не было. Я прошу прощения у Каржаубая. Пусть покоится с миром (Шерзат Болат - прим. ред.). В ходе очной ставки он был очень зол, конечно, он сына потерял. Но я у него попросил прощения. Он говорил про Чику. Чика - это мой брат, но у него нет такого прозвища. Как мы можем кому-то сказать "Делайте", если он никого не знает? Я никого не избивал, не убивал, даже пальцем никого не трогал", - сказал Дидар Калиахмет.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

После оглашения обвинительного акта суд выслушал позицию подсудимых о предъявленном обвинении. Дидар Калиахмет тогда не признал свою вину.

Ранее в суде зачитали показания, которые во время следствия давал Нурканат Гайыпбаев, дядя Шерзата Болата. Мужчина пояснял следователю, что к магазину приехал некий Чика и якобы дал команду к действию. После этого в суде выясняли, кто такой Чика и отдавал ли он команду "Делайте".

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245707-ya-nikogo-ne-izbival-ne-ubival-podsudimyy-poprosil-proshcheniya-u-otca-i-semi-sherzata-bolata/