Подозреваемые по делу Шерзата "праздновали день рождения" в ИВС: виновные наказаны

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов прокомментировал ситуацию с "празднованием дня рождения" подозреваемыми по делу Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

На запрос депутата мажилиса Максата Толыкбая по факту "празднования дня рождения" подозреваемыми по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата ответил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.

"По фактам, озвученным в обращении, касающихся условий содержания подозреваемых, в том числе по делу Шерзата Б., проведены служебные расследования, по результатам которых виновные лица, привлечены к ответственности (6 сотрудников)", - сообщил министр.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором группа мужчин празднует день рождения, предположительно, в местах лишения свободы. Автор утверждает, что на кадрах - подозреваемые по делу Шерзата.

По делу Шерзата Болата продолжаются слушания. Сегодня в суде заслушали показания Дидара Калиахмета, который обвиняется в хулиганстве. Он попросил прощения у отца Шерзата Болата Каржаубая Нурымова за то, что не вызвал помощь.

Также сегодня в суде изучили видеозапись следственного эксперимента с участием обвиняемого в убийстве Шерзата Болата Абзала Шынасыла. Кадры сняли на месте преступления.

И в ходе судебного заседания Абзал Шынасыл, обвиняемый в убийстве подростка Шерзата Болата и в покушении на убийство его дяди, ответил на вопрос о возможной связи с бандой "Хуторских".

Абзал Шынасыл также заявил, что взял на себя вину по договоренности с другими подсудимыми.