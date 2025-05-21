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Судья по делу Шерзата Болата сделал замечание из-за видео в Instagram

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Мейрман Шекеев
Мейрман Шекеев. Кадр из видео: Верховный суд

Сегодня на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата судья Ержан Жанузаков сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Мейрману Шекееву из-за видео в Instagram, передает NUR.KZ.

На видео обратил внимание представитель одного из подсудимых. По его словам, несмотря на призыв судьи не обсуждать процесс в социальных сетях, Мейрман Шекеев опубликовал в Instagram ролик.

"На странице Мейрмана Шекеева есть видео "Глазами акына" касательно суда. На нем он сидит с блогерами за одним столом, они не имеют никакого отношения к делу. Обсуждал и поддерживал их субъективное мнение о суде", - заявил адвокат.

На что Мейрман Шекеев ответил, что акын лишь выразил свое личное мнение, сам опубликовал видео в Instagram и предложил ему стать соавтором.

"Нет необходимости смотреть ролик, но я вам на первый раз делаю замечание. На судебном заседании было оговорено, что нельзя разглашать, публиковать что-то. Если это ваши личные встречи, вы можете их проводить, но не публикуйте", - сказал судья Ержан Жанузаков.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Сегодня в суде допросили главного фигуранта дела Абзала Шынасыла, который заявил, что ножевые ранения подростку не наносил, а вину якобы взял на себя из-за договоренности. Также выступил подсудимый Дидар Калиахмет.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247411-sudya-po-delu-sherzata-bolata-sdelal-zamechanie-iz-za-video-v-instagram/