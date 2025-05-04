"Чувствует себя лучше": коллеги рассказали о состоянии замакима Шымкента после стрельбы
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Экс-депутат мажилиса парламента Динара Шукижанова сообщила, что раненый заместитель акима Шымкента Руслан Берденов все еще находится в реанимации, передает NUR.KZ.
Экс-депутат мажилиса Динара Шукижанова, которая в прошлом году сложила свои полномочия, на своей странице в Instagram сообщила о состоянии заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.
Шукижанова навестила Берденова вместе с действующими депутатами мажилиса Айдербеком Ходжаназаровым и Олжасом Куспековым, которые сделали репост публикации на свои страницы в Instagram.
"Приехали проведать своего друга и пожелать ему скорейшего выздоровления. Руслан чувствует себя лучше, но в реанимации. Сильный духом, он все преодолеет", - написала Шукижанова.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.
В конце апреля министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова.
Ранее заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.
О том, что происходило на месте покушения на замакима Шымкента, можно прочитать тут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241774-chuvstvuet-sebya-luchshe-kollegi-rasskazali-o-sostoyanii-zamakima-shymkenta-posle-strelby/