"Чувствует себя лучше": коллеги рассказали о состоянии замакима Шымкента после стрельбы

Экс-депутат мажилиса парламента Динара Шукижанова сообщила, что раненый заместитель акима Шымкента Руслан Берденов все еще находится в реанимации, передает NUR.KZ.

Экс-депутат мажилиса Динара Шукижанова, которая в прошлом году сложила свои полномочия, на своей странице в Instagram сообщила о состоянии заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.

Шукижанова навестила Берденова вместе с действующими депутатами мажилиса Айдербеком Ходжаназаровым и Олжасом Куспековым, которые сделали репост публикации на свои страницы в Instagram.

"Приехали проведать своего друга и пожелать ему скорейшего выздоровления. Руслан чувствует себя лучше, но в реанимации. Сильный духом, он все преодолеет", - написала Шукижанова.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

В конце апреля министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова.

Ранее заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил новые детали покушения на своего коллегу. Он рассказал, почему акимат не комментировал случившееся и ответил по поводу слухов.

О том, что происходило на месте покушения на замакима Шымкента, можно прочитать тут.