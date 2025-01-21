Досудебное расследование по делу об убийстве Шерзата Болата завершено, заявила адвокат семьи

Досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершено. Об этом сообщила адвокат семьи убитого Карина Кошербаева, опубликовав пост в Instagram, передает NUR.KZ.

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"Досудебное расследование завершено! 17 января 2025 года мы получили официальное уведомление об окончании производства следственных действий. Это значит, что досудебное расследование завершилось. Один из важных этапов в нашей работе позади. Мы переходим к следующему, немаловажному этапу - ознакомление с материалами уголовного дела", - сообщила в посте адвокат Карина Кошербаева.

В декабре в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

Напомним, что громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге. Позже отец Шерзата Болата записал видеообращение после освобождения.