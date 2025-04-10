Назначена дата начала главного судебного разбирательства по делу Шерзата Болата

Сегодня в Талдыкоргане назначили дату начала главного судебного разбирательства по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Сегодня стала известна дата начала главного судебного разбирательства по делу Шерзата Болата.

Оно назначено на 10 утра 17 апреля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетісу.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили.

Сегодня, 10 апреля, в Талдыкоргане были назначены предварительные судебные слушания по делу. Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев выступил за открытый формат суда.

В итоге процесс пройдет в онлайн-формате. В ходе предварительного слушания прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил хронологию преступления.