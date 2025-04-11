"Запомните их": казахстанцам показали лица мошенников (видео)

Департамент полиции области Абай в соцсети показал скриншоты видеозвонков мошенников, пытавшихся выманить деньги у казахстанцев, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Департамента полиции области Абай.

"Внимание! Мошенники в видеозвонках. Запомните их лица - они мошенники!

Граждане, будьте бдительны! На скриншотах - кадры видеозвонков, в ходе которых злоумышленники пытались обмануть наших соотечественников", - подписали пост правоохранители.

Полицейские призвали не поддаваться на уловки, никогда не передавать личные данные, коды из SMS и информацию о банковских счетах.

"Предупредите своих близких! Особенно - пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем", - обратились в полиции к гражданам.

Напомним, ранее в феврале стражи порядка в Алматы заявили об участившихся случаях мошеннических действий в отношении пенсионеров и призвали их быть бдительными.

Ранее мы уже писали, что в Алматы участились мошенничества в отношении пенсионеров. Зачастую аферы совершаются по звонку, с расчетом сбить с толку и запутать пожилого человека.

Сообщали мы также, что пенсионерам звонят мошенники и представляются сотрудниками ЕНПФ, предлагая провести перерасчет пенсии. В чем опасность этой схемы, мы писали здесь.

Ранее полицейские предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Напомним, мы рассказывали, что в Казахстане с начала 2024 года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.