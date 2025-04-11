Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Запомните их": казахстанцам показали лица мошенников (видео)

Опубликовано:

Мошенник стоит с чужим бумажником
Мошенник. Иллюстративное фото: freepik.com

Департамент полиции области Абай в соцсети показал скриншоты видеозвонков мошенников, пытавшихся выманить деньги у казахстанцев, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Департамента полиции области Абай.

"Внимание! Мошенники в видеозвонках. Запомните их лица - они мошенники!

Граждане, будьте бдительны! На скриншотах - кадры видеозвонков, в ходе которых злоумышленники пытались обмануть наших соотечественников", - подписали пост правоохранители.

Полицейские призвали не поддаваться на уловки, никогда не передавать личные данные, коды из SMS и информацию о банковских счетах.

"Предупредите своих близких! Особенно - пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами подобных схем", - обратились в полиции к гражданам.

Напомним, ранее в феврале стражи порядка в Алматы заявили об участившихся случаях мошеннических действий в отношении пенсионеров и призвали их быть бдительными.

Ранее мы уже писали, что в Алматы участились мошенничества в отношении пенсионеров. Зачастую аферы совершаются по звонку, с расчетом сбить с толку и запутать пожилого человека.

Сообщали мы также, что пенсионерам звонят мошенники и представляются сотрудниками ЕНПФ, предлагая провести перерасчет пенсии. В чем опасность этой схемы, мы писали здесь.

Ранее полицейские предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Напомним, мы рассказывали, что в Казахстане с начала 2024 года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235131-zapomnite-ih-policiya-pokazala-lica-moshennikov/