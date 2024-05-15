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"Истекает срок действия SIM-карты": мошенники придумали новый способ обмана казахстанцев

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Мошенничество
Мошенник. Иллюстративное фото: Milan_Jovik/Getty Images

О новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждают казахстанцев полицейские. На такую уловку аферистов уже попалась жительница Экибастуза, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

О новом способе мошенничества сообщается на информационном медиапортале МВД. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманили код доступа в личный кабинет приложения банка 63-летней жительницы Экибастуза.

По информации полиции, женщине поступил звонок с предупреждением, что истекает срок действия SIM-карты. После - попросили указать код из сообщения, а следом оформили на женщину кредит на сумму около трех миллионов тенге.

"В настоящее время злоумышленники придумывают новые способы мошенничества. Абоненту поступает звонок от якобы оператора сотовой связи, который сообщает, что у SIM-карты заканчивается срок действия. Для продления просят назвать код из SMS. В противном случае карта заблокируется, а номер ликвидируют и человек уже не сможет ничего восстановить.

Если человек сообщает этот код мошеннику, то он дает разрешение для входа в свой кабинет", - отмечается в сообщении.

После, по словам начальника отдела по борьбе с киберпреступностью криминальной полиции ДП Павлодарской области Ризабека Жанат, мошенники делают переадресацию звонков и SMS на другой номер или виртуальный дубликат SIM-карты.

"Когда банки запрашивают код, который подтверждает вход в личный кабинет уже кредитной организации, сообщение переадресовывается на номер злоумышленников. Часто злоумышленники звонят с коротких, скрытых или иностранных номеров. Такая неосведомленность и доверчивость могут нести серьезные риски потери денег и доступов к банковским счетам, соцсетям, мессенджерам", – отмечает он.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать свои данные, SMS-сообщения кому-либо.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества – это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Ранее эксперты также рассказали, какие виды мошенничеств являются актуальным для Казахстана в 2024 году и каких предложений должны избегать казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100995-istekaet-srok-deystviya-sim-karty-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-kazahstancev/

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