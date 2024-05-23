"Записали" к врачу и оформили кредит: казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники звонят казахстанцам и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит. Об опасности читайте на NUR.KZ.

Врачи рекомендуют казахстанцам проходить флюорографию раз в год. Такой подход может выявить многие проблемы со здоровьем еще на ранней стадии.

О важности следить за здоровьем вспомнили и мошенники. В результате казахстанцам стали поступать телефонные звонки или сообщения в мессенджерах якобы от медицинских работников.

Во время разговора "врачи" приглашают своих жертв на "диспансеризацию или на плановую флюорографию". А после подбора удобной даты они просят собеседников подтвердить запись по SMS-коду.

Как сообщали в официальном Tеlegram-канале Министерства внутренних дел РК (МВД РК) Polisia.kz, делать это ни в коем случае нельзя. На самом деле звонки и сообщения поступают от мошенников, а не от врачей.

"Ни в коем случае не называйте код! По нему мошенники удаленно могут войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить кредиты. Обязательно расскажите об этом своим близким, в особенности людям преклонного возраста.", – сообщили представители МВД РК.

Напомним, аферисты представляются не только врачами, а также полицейскими и сотрудниками банков. О том, что делать казахстанцам, если им позвонили мошенники, мы подробно рассказывали здесь.