Как могут украсть деньги у казахстанцев в 2024 году

С началом нового года мошенники активизировались в социальных сетях. О том, какие приемы они используют чаще всего, чтобы заполучить деньги казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

За весь 2023 год в Казахстане зарегистрировано около 44,8 тыс. случаев мошенничества, что на 1,3 тыс. больше, чем за 2022 год. Количество жертв также возросло – 46,8 тыс. человек (плюс 8% или 3,6 тыс. человек).

То есть тренд на рост числа подобных случаев сохраняется. Тем более, как отмечается на портале Fingramota.kz, уже с 1 января 2024 года стали активно применяться различные уловки, включая использование социальных сетей.

Обман с помощью обзвона казахстанцев

"С начала 2024 года казахстанцы начали активно записывать обращения в соцсети TikTok о якобы ошибочных денежных переводах.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: мошенники направляют посредством онлайн-банкинга определенные денежные переводы на счета граждан. Далее на мобильный номер потенциальной жертвы поступает звонок от человека, который якобы по ошибке перевел деньги не тому адресату" – сообщают в Fingramota.kz.

При этом злоумышленники могут использовать разные легенды, чтобы убедить жертву вернуть средства. Например, что это якобы последние деньги на лечение ребенка, а перевод должен был поступить на счет медицинского учреждения, аптеки и так далее.

Если жертва согласится, то обратный перевод просят осуществить на уже другой номер, отличный от изначального отправителя "ошибочной" транзакции или даже на почти идентичный с номером самой жертвы.

"Указанный номер может быть идентичен с вашим, различие всего лишь в паре цифр. Если вы переведете деньги, то можете оказаться соучастником мошеннических схем, так как ваш счет может быть использован как транзитный", – указывается в источнике.

Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

В подобных случаях важно внимательно изучить выписку по своему счету. Это даст понять, действительно ли поступили средства, от кого и в какое время. Сами же поступившие деньги трогать нельзя (тратить, изымать, переводить на депозит или другой счет и так далее).

И даже если вы уверены, что перевод денег действительно был ошибочным, то нужно написать заявление в банк на возврат суммы – они сами проведут обратный платеж, согласно законным процедурам.

А в некоторых банках имеется функция автоматического оформления возврата денег через их мобильное приложение.

Мошенничество посредством SMS

Другим популярным способом обмана стали уловки с сообщениями о якобы доставке посылки. Так, ранее мы подробно рассказывали о том, как мошенники украли 9 млн тенге, прикрываясь сайтом АО "Казпочта".

"Если вы действительно ожидаете посылку, то проверьте ее статус на сайте или в мобильном приложении post.kz, также информацию можно уточнить по короткому номеру 1499", – отмечают в Fingramota.kz.

Еще одним распространенным способом мошенничества стало использование взломанных аккаунтов в мессенджере WhatsApp.

Через них злоумышленники рассылают всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета. Соответственно, эти средства отправляются напрямую к мошенникам.

"Fingramota.kz в очередной раз напоминает пользователям о том, что проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту можно в приложении в «Настройках», перейдя во вкладку «Привязанные устройства».

Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии", – советуют в источнике.

Таким образом, мошенники стали активнее применять различные уловки, используя все доступные средства обмана. Поэтому казахстанцам следует проявлять бдительность и быть готовыми к подобным угрозам.