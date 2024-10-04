Полиция Алматы обратилась к пенсионерам и их родственникам с предупреждением

В Алматы участились мошенничества в отношении пенсионеров. Зачастую аферы совершаются по звонку, с расчетом сбить с толку и запутать пожилого человека, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Алматы.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, которые, в силу своего преклонного возраста, не имеют возможности быстро оценить ситуацию и, в случае чего, дать преступнику должный отпор.

"Злоумышленники рассчитывают на то, что пожилых людей застать врасплох очень быстро. Есть несколько популярных схем обмана. Их мы отобразили в специальных брошюрах и памятках. Профилактическую акцию, с тиражированием информационных шпаргалок, мы проводим в парках, скверах и местах, где чаще всего бывают пенсионеры", - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Полиция Алматы призывает граждан быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, не поддаваться эмоциям, не называть данные своих близких родственников, предупредить пожилых граждан о существующих видах мошенничества.

"Предупредите близких родственников и друзей о подобных фактах мошенничеств, особенно лиц пожилого возраста. Приняв телефонный звонок от незнакомого лица, обратите внимание на то, что и как он хочет Вам сообщить.

Мошенники, как правило, стремятся торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. Любую полученную информацию необходимо проверить. В случае, если Вы столкнулись с подобными ситуациями, обращайтесь на пульт 102 либо в ближайшее подразделение полиции", - резюмировал Тимур Ногайбаев.

Напомним, ранее мы писали, что казахстанским пенсионерам начали звонить мошенники: они представляются сотрудниками ЕНПФ и предлагают провести перерасчет пенсии. В чем опасность этой схемы, читайте здесь.

В Астане 86-летний житель попался на ухищрения мошенников и отдал им 700 тысяч тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП.

Также мы рассказывали о случае в Акмолинской области, когда пенсионерка отдала 17 млн тенге мошенникам - она хотела спасти свою внучку, чтобы та "избежала наказания".

В августе у двух пенсионеров из Астаны мошенники выманили в общей сложности 130 млн тенге.