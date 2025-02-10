Полиция Алматы обратилась к пенсионерам с предупреждением

Стражи порядка в Алматы заявили об участившихся случаях мошеннических действий в отношении пенсионеров и призвали их быть бдительными, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Полиция Алматы сообщает об участившихся фактах интернет-мошенничества в отношении пожилых людей.

"Как правило, им звонят лжесотрудники банков и правоохранительных органов и сообщают о важной спецоперации. При этом заставляют беспрекословно выполнять все их требования и никому не говорить об этом.

В результате бабушки и дедушки лишаются своих сбережений, а в некоторых случаях остаются с кредитами, оформленными по "поручению" мошенников. Важно, чтобы каждый гражданин обезопасил своих родных пожилого возраста и постоянно рассказывал им о схемах аферистов", - отмечает начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

В полиции обращают внимание пенсионеров на следующие уловки мошенников:

если Вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, сотовых операторов, либо иными государственными структурами и просят продиктовать sms-коды или другую информацию - тут же завершайте разговор и блокируйте номер звонившего, а затем сообщите в ближайший правоохранительный орган;

никогда не передавайте свои личные данные, а также данные о ваших банковских счетах третьим лицам. Запомните, сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят Ваши данные по телефону;

не передавайте другим лицам на пользование свои банковские карты, и не давайте в аренду свои ИП, так как ими могут воспользоваться в корыстных целях, и вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в качестве пособника;

если вам звонят инвестиционные брокеры и предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту или фондовый рынок, знайте, что в большинстве случаях это - мошенники.

Ранее мы уже писали, что в Алматы участились мошенничества в отношении пенсионеров. Зачастую аферы совершаются по звонку, с расчетом сбить с толку и запутать пожилого человека.

Сообщали мы также, что пенсионерам звонят мошенники и представляются сотрудниками ЕНПФ, предлагая провести перерасчет пенсии. В чем опасность этой схемы, мы писали здесь.

Ранее полицейские предупреждали казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Напомним, мы рассказывали, что в Казахстане с начала 2024 года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.