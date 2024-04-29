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Мошенники стали чаще красть деньги казахстанцев

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

В Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тыс. фактов мошенничества – это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее. Какой ущерб нанесли аферисты жителям страны, читайте в материале NUR.KZ.

Мошенники всегда ищут новые способы обмануть своих жертв. Чаще всего они действуют в Интернете. Согласно данным портала Ranking.kz, из 12 тыс. уголовных правонарушений по статье "Мошенничество", совершенных с января по март 2024 года, 5,1 тыс. произошли именно онлайн, то есть 42,2% всех фактов обмана.

За этот же период в Казахстане зарегистрировали 64 случая мошенничества с использованием платежных карт, 42 случая – путем займа денежных средств, 7 случаев в сфере кредитования и 1 случай мошенничества, связанного с недвижимостью.

Чаще всего преступники действовали в Алматы – на мегаполис пришлось 2,5 тыс. мошеннических случаев, что на 28,2% больше, чем было годом ранее. Следом идут Астана – 2,2 тыс. случаев, а также Карагандинская область – 875 случаев.

Количество уголовных правнарушений по статье "Мошенничество"
Количество мошеннических правонарушений. Инфографика: ranking.kz

Кто становится жертвами мошенников

Всего жертвами мошенников за три месяца 2024 года стали более 12,6 тыс. граждан, причем 6,9 тыс. из них – женщины. Стоит отметить, что страдали от действий аферистов не только казахстанцы: обманутыми оказались 152 человека с гражданством стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ), 30 граждан других стран и 19 человек без гражданства.

Чаще всего в ловушке оказывались люди из возрастной группы 30-39 лет (3 363 человека). Следом идут жертвы в возрасте 40-49 лет (2 801 человек), 21-29 лет (2 150 человек) 50-59 лет (1 927 человек) и от 60 лет (1 599 человек).

Кто чаще становится жертвами мошенников
Кто чаще становится жертвами мошенников. Инфографика: ranking.kz

Какой ущерб нанесли мошенники

В целом за три месяца мошенники обманули рядовых граждан на 19,2 млрд тенге – это сразу на 63,2% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Ущерб юридическим лицам составил 67,5 млрд тенге (рост в 13 090% за год), а государство оказалось обманутым на 7 млрд тенге, что на 14,4% больше, чем годом ранее.

Какой ущерб нанесли мошенники
Какой ущерб нанесли мошенники. Инфографика: ranking.kz

Стоит также отметить, что речь идет о зарегистрированных случаях мошенничества. Вполне возможно, что в действительности таких фактов может быть больше, просто не все жертвы в конечном итоге обращаются в полицию.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники часто прикрываются жертвами паводков, чтобы обманывать казахстанцев, пытающихся помочь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2093063-moshenniki-stali-chashche-krast-dengi-kazahstancev/

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