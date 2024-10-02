"Надбавку" к пенсии предлагают пенсионерам в Казахстане

Казахстанским пенсионерам начали звонить мошенники: они представляются сотрудниками ЕНПФ и предлагают провести перерасчет пенсии. В чем опасность этой схемы, узнали журналисты NUR.KZ.

Мошенники часто выбирают своей целью пенсионеров. Они придумывают самые различные легенды – все для того, чтобы в итоге обмануть пожилого человека и завладеть его деньгами.

Так, например, как рассказали эксперты медиа-портала FinGramota, на текущий момент популярна схема с перерасчетом пенсии. Злоумышленники звонят казахстанцу, представляются сотрудником Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и заявляют, что могут провести перерасчет пенсии в связи с тем, что якобы по закону гражданину положена надбавка.

Далее схема повторяет многие другие: преступники просят пенсионера подтвердить данные для перерасчета пенсии и указать полные реквизиты карты, а также сообщить код из SMS-сообщения. Завледев этой информацией, они могут украсть деньги своей жертвы.

К сожалению, как отмечают эксперты, многие пенсионеры верят звонящим и не задумываются о последствиях, когда предоставляют преступникам персональные сведения.

Впрочем, это не единственная преступная схема, которая направлена на пожилых людей. Мошенники также могут представиться сотрудниками коммунальных служб и предложить "бесплатную плановую замену счетчика электроэнергии или воды без очередей". И все, что нужно сделать человеку – опять же сообщить код, который придет на его мобильный телефон.

Казахстанцам важно помнить, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". Поэтому, если кто-то звонит, предлагает какую-либо услугу, но взамен просит назвать конфиденциальную информацию, нужно сразу завершить разговор и не сообщать никакие данные.

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: delihayat / Getty Images

Как еще обманывают пенсионеров

При этом злоумышленники активно используют и "избитые" схемы, например, звонят пожилым людям и сообщают о том, что их ребенок попал в ДТП:

"Ваш ребенок/внук стал виновником ДТП, чтобы его не посадили, нужно срочно перечислить такую-то сумму", – заявляют своим потенциальным жертвам преступники.

Как правило, их слова настолько убедительны, что многие пожилые граждане готовы сделать все возможное, чтобы спасти своих родственников. Преступники просят перевести деньги на счета дропперов, то есть подставных лиц, либо отправляют "курьеров", если речь идет о наличных.

В таких случаях важно сохранять спокойствие, не торопиться и все обдумать. Самый верный вариант – завершить разговор и самостоятельно позвонить своему родственнику, даже если на часах будет за полночь.

Мошенники часто звонят своим жертвам и представляются сотрудниками каких-либо служб. Казахстанцам важно помнить, что настоящие работники банков, полиции или любой другой государственной структуры не будут запрашивать конфиденциальную информацию, SMS-коды или данные карточек – все это им не нужно, а все важные данные у них есть и так.