Мошенники представляются мошенниками: о новой преступной схеме рассказал российский банк

Мошенники стали открыто признаваться, что они преступники, которые хотят украсть деньги. И в результате делают это, используя гибридную схему. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Обычно злоумышленники, чтобы обмануть своих жертв, представляются полицейскими или сотрудниками банков. Они запугивают людей, рассказывая об утечке данных, взломе аккаунта и подозрительных переводах третьим лицам.

Однако теперь они сменили тактику. Как рассказал "Тинькофф банк" в своем официальном сообществе на медиапортале vc.ru, были зафиксированы случаи, когда преступники открыто заявляли своим жертвам, что они являются мошенниками.

"Клиенту звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Чтобы его продлить, нужно назвать код из SMS-сообщения. После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули", – сообщили представители российского банка.

Это признание нужно для того, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками финмониторинга, госструктур или полиции.

Мошенники, которые звонят далее, предлагают "спасти деньги и поймать злоумышленников", которые якобы вступили в сговор с сотрудниками банков, но для этого нужно следовать их указаниям. В итоге жертва самостоятельно отдает деньги преступникам.

В последнем таком случае мужчина потерял 1,5 млн рублей. По итогу банк вернул все деньги, однако другим гражданам так может не повезти. В целом, как отмечают представители банка, с начала года количество атак по такому сценарию выросло в 3,5 раза.

Мошенник. Иллюстративное фото: Love portrait and love the world/Getty Images

Преступная схема, которой пользуются мошенники, является гибридной и включает в себя несколько звонков от разных людей, которые предоставляются сотрудниками разных структур.

Во время звонков мошенники "обрабатывают" свою жертву и требуют следовать указаниям, чтобы человек "смог сохранить свои деньги": они требуют коды из SMS-сообщений, просят установить сторонние приложения, которые предоставляют удаленный доступ, и вынуждают сделать денежный перевод на другой счет, чтобы "зафиксировать факт мошенничества со стороны банка".

Гражданам важно помнить, что настоящие сотрудники банка не требуют от своих клиентов коды или другие конфиденциальные данные. Также следует учитывать, что сотрудники полиции не будут звонить гражданам, чтобы обсудить серьезный вопрос – все это делается при личной встрече в отделении, а не по телефону.

И то, что такая схема пока была зафиксирована только в России, не значит, что с ней не столкнутся казахстанцы. Поэтому, чтобы не потерять свои деньги, жителям страны следует сохранять бдительность и помнить о мерах безопасности.