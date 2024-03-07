Не интернет-провайдер, а мошенник: о новой опасности предупредили казахстанцев

Аферисты начали представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту. О новой опасности читайте на NUR.KZ.

Обычно мошенники во время звонка своим жертвам представляются сотрудниками банка или полиции. Однако иногда они предстают в образе работника интернет-провайдера или сотового оператора. Таким образом, как сообщает медиа-портал FinGramota, они пытаются получить доступ к номеру жертвы и к его онлайн-банкингу.

Каким образом мошенники крадут деньги

Все начинается со звонка. Аферисты звонят гражданам, которые ранее устанавливали домашний интернет, представляются сотрудниками провайдера и сообщают, что необходимо аннулировать якобы не отключенную услугу.

Также они могут просто заявить, что на телефонный номер гражданина была оформлена заявка на смену оператора. Когда человек отвечает, что не оставлял никаких заявок, аферисты предлагают для обеспечения "безопасности" номера сменить пароль в личном кабинете.

В обоих случаях мошенники заявляют, что все можно решить удаленно – достаточно лишь назвать код из пришедшего SMS-сообщения. Тогда "сотрудник" якобы сможет отключить "забытую" услугу или отменить заявку на смену оператора.

Стоит отметить, что такое сообщение придет с официального номера оператора, и, если его получит преступник, он сможет сбросить старый пароль и получить доступ в личный кабинет своей жертвы, а также украсть ее средства с карты или счета. Напомним, мы ранее рассказывали о такой схеме на реальном примере.

Эксперты рекомендуют казахстанцам не верить таким "телеком-операторам", а если от них поступил звонок, лучше сразу прервать разговор и самостоятельно перепроверить всю информацию, позвонив своему поставщику – номер call-центра можно узнать на официальном сайте организации.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Важно помнить, что настоящие представители телеком-компаний не звонят с обычных номеров и никогда не просят диктовать SMS-коды или реквизиты карточки. Все важные вопросы обычно решаются в отделениях. Однако важно помнить, что сейчас мошенники умеют подделывать даже телефонные номера.

Если же понимание пришло слишком поздно и конфиденциальные данные уже разглашены, необходимо сразу заблокировать свои банковские счета, сменить пароли в финансовых мобильных приложениях и обратиться правоохранительные органы.

Напомним, ранее мы рассказывали о новых "высокотехнологичных" схемах, которыми сейчас пользуются мошенники и с которыми казахстанцы могут столкнуться в 2024 году.