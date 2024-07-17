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"Взламывают аккаунт и генерируют голос": об опасной мошеннической схеме предупредили казахстанцев

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Голосовое сообщение
Голосовое сообщение. Иллюстративное фото: Chris Delmas/Getty Images

Полицейские предупреждают казахстанцев о новой схеме мошеннических атак на людей — в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенники, как сообщает медиапортал МВД, стали применять новую схему - они взламывают аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, генерируют голос владельца аккаунта, используя имеющиеся голосовые образцы в переписках. А дальше - рассылают по всем чатам короткое голосовое сообщение с просьбой выслать денег.

"Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы — аккаунт, голос и банковскую карту. Это вызывает больше доверия к отправителю. В данном случае жертвами становятся два человека — тот, кто получает голосовые сообщения, и тот, от чьего имени они приходят", - отмечают в ведомстве.

В Жамбылской области, к примеру, с начала года выявлено 13 таких фактов, где мошенники взламывали аккаунты и рассылали родственникам и друзьям жертвы сообщения с просьбой одолжить денег.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют:

  • удалять голосовые сообщения сразу после прослушивания;
  • установить автоудаление всей переписки;
  • не выкладывать в сеть видео с голосом;
  • придумать с близкими секретный пароль для таких случаев.

"А если получили подобные голосовые или обычные сообщения от родных и близких, необходимо сначала связаться с ними по альтернативному каналу связи.

Не бойтесь упустить время, лучше взять паузу и перестраховаться. Сделайте свои соцсети приватными, ограничьте доступ к образцам вашего голоса и к списку друзей. Подобные действия помогут свести риски попасться на уловки мошенников к минимуму", - рекомендуют стражи порядка.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тысяч фактов мошенничества - это сразу на 19,5% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД предупредили казахстанцев об участившихся мошеннических схемах и проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2135673-vzlamyvayut-akkaunt-i-generiruyut-golos-ob-opasnoy-moshennicheskoy-sheme-predupredili-kazahstancev/

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