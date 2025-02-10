Коттедж, похожий на изъятый у Карима Масимова дом, продают с торгов в Астане (фото)

В Астане с торгов продают коттедж, похожий на изъятый у бывшего главы КНБ Карима Масимова, передает NUR.KZ со ссылкой на Компанию по управлению возвращенными активами.

Отмечается, что торги на повышение цены пройдут 25 февраля 2025 года в 10:00 на веб-платформе E-Qazyna. Стартовая цена лота составляет 1 883 338 958 тенге.

В описании к лоту говорится, что жилой дом с цокольным этажом расположен в районе Нура в Астане. Дом был построен в 2008 году, согласно документам, и имеет два этажа помимо цокольного.

Стоит отметить, в 2022 году КНБ распространили фото изъятого у Карима Масимова имущества, включая несколько автомобилей и снимки дома, которые совпадают с теми, что опубликованы на электронной торговой площадке.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года.

Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову и его заместителям огласили приговор в суде Астаны:

самому Масимову было назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

было назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Садыкулову назначено 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

назначено 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Ергожину назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе; Осипову было назначено 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Помимо этого, все четверо были лишены званий генералов и государственных наград. Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию на решение суда первой инстанции.

В середине июня апелляционная инстанция изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки.

В июне 2024 года стало известно, что Масимову отказали в помиловании.

Комната в доме. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Дом. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Комната в доме: e-auction.e-qazyna.kz

Участок. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Бильярдная. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Бассейн. Фото: e-auction.e-qazyna.kz