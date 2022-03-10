Элитная недвижимость и предметы роскоши: в КНБ рассказали о деле Масимова

Изъятые деньги. Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности Казахстана продолжается расследование уголовного дела по подозрению Карима Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

В ведомстве отметили, что в ходе следствия в действиях Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.

"Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов", - говорится в сообщении КНБ.

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

В ведомстве пояснили, что в настоящее время ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 млн долларов США от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.

Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана, подчеркнули в КНБ.

Коттедж. Фото: КНБ РК

Кроме того, начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд. тенге от одной из бизнес-структур.

После задержания Масимова, в январе 2022 года, в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн. долларов США наличными, а также многочисленные предметы роскоши - элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

Также изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса, отметили в КНБ.

Наложены аресты на имущество - две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Бассейн в доме. Фото: КНБ РК

У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн долларов США.

Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках, заявили в КНБ.

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, что 6 января текущего года Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ РК. В тот же день был начато досудебное расследование по факту государственной измены в отношении экс-председателя КНБ, а также других лиц.

Вскоре Комитетом национальной безопасности Казахстана задержаны бывшие заместители Карима Масимова — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

Комната в доме. Фото: КНБ РК

Изъятые часы. Фото: КНБ РК

Комната в доме. Фото: КНБ РК

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

Изъятое авто. Фото: КНБ РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960051-elitnaya-nedvizhimost-i-predmety-roskoshi-v-knb-rasskazali-o-dele-masimova/