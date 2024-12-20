"Все будет по закону": прокурор по делу Бишимбаева высказалась по делу Шерзата Болата

Прокурор по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Аймаганова высказала свое мнение касательно хода расследования дела об убийстве Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Видеопост Айжан Аймаганова опубликовала в Instagram-аккаунте, где ответила на поступающие от подписчиков вопросы.

"В предыдущей рубрике и в комментариях поступило много вопросов по делу Шерзата. Все верно, сердце болит у всех, и у меня, я тоже переживаю. Но нужно понять, что у каждого работника прокуратуры свое рабочее пространство.

Я знаю, в Алматинской области есть грамотные справедливые прокуроры. Здесь нужно одно - терпение. Я верю, все будет по закону", - отметила Айжан Аймаганова.

Недавно аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге СЦК высказался о расследовании убийства Шерзата Болата в Талгаре и обратился к казахстанцам с просьбой проявить терпение и доверять информации, распространяемой правоохранительными органами.

Тогда же в прокуратуре Алматинской области сообщили, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны. До этого замглавы МВД Санжар Адилов также сообщал о завершении расследования по делу.

Добавим, что громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.