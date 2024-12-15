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Трагедия в Талгаре: в ЦАРКА заявили об аномальном всплеске ботоферм

Опубликовано:

Мужчина в очках смотрит в экран ноутбука
Ноутбук. Иллюстративное фото: Simon Dawson / Bloomberg / Getty Images

Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) заявил о фиксации аномального всплеска активности ботоферм в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАРКА.

Как сообщается в Telegram-канале центра, с начала этой недели Центр анализа и расследования кибератак зафиксировал аномальную активность в соцсетях, привязанную к обсуждениям трагедии в Талгаре.

"В условиях повышенного интереса к этому, бесспорно, важному событию, кто-то использует ситуацию для продвижения собственной повестки.

Появились фейки о митингах в Алматы и других городах, смонтированные из старых видео январских событий", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество таких публикаций наблюдается в TikTok и Instagram, некоторые из них набирают сотни тысяч просмотров за несколько дней. При этом видео демонстрируют несуществующие митинги, рассказали в ЦАРКА.

"Анализ аккаунтов и комментариев (более 50 000 в сумме) показывает наличие скоординированной работы ботов. Мы рекомендуем критически относиться к информации, которую вы встречаете в Сети, и перепроверять ее источники", – отмечают эксперты.

Напомним, громкое убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

12 октября дом семьи Шерзата Болата подожгли. По факту умышленного поджога также начато досудебное расследование.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

Затем мужчину арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

А позже стало известно, что против отца Шерзата завели уголовное дело за повреждение чужого имущества.

Добавим, на этой неделе замглавы МВД Санжар Адилов сообщил о завершении расследования по делу Шерзата Болата.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200755-tragediya-v-talgare-v-carka-zayavili-ob-anomalnom-vspleske-botoferm/

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